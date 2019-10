Cuneo, schiacciato da mezzo di lavoro: muore agricoltore 32enne

di lrs

Milano, 13 ott. (LaPresse) - Il proprietario di un terreno agricolo di 32 anni, che stava raccogliendo dei fagioli a Maddalene, frazione di Fossano, in provincia di Cuneo, è morto oggi in ospedale dopo che è rimasto schiacciato dal cassone di un mezzo di lavoro. Il giovane ha subito lesioni molto gravi, è stato trasportato nel nosocomio di Cuneo ma non ce l'ha fatta. Delle indagini si occupano, in particolare, i tecnici dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) dell'Asl. Sono intervenuti anche i carabinieri.

