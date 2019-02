Cuneo, rinviata a giudizio la madre di Renzi: a giugno il processo

L'accusa è di concorso in bancarotta fraudolenta

Laura Bovoli, madre di Matteo Renzi, è stata rinviata a giudizio dal gup del tribunale di Cuneo con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta per i contatti con una società cuneese, la Direkta srl, fallita nel maggio 2014 e coinvolta in una vicenda di fatture false. Il processo inizierà il 19 giugno.

"Il rinvio a giudizio era ampiamente previsto. Ci difenderemo in dibattimento", ha detto a LaPresse Federico Bagattini, legale dei genitori di Renzi.

Per Bovoli e il marito Tiziano sono già stati disposti i domiciliari in relazione a un'inchiesta della procura fiorentina sul fallimento di alcune cooperative collegate all'azienda della famiglia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata