Cuneo, auto precipita in un dirupo: morti 5 ragazzi

di fct

Milano, 12 ago. (LaPresse) - Tragico incidente a Castelmagno, in provincia di Cuneo, dove poco dopo la mezzanotte cinque ragazzi hanno perso la vita precipitando con il fuoristrada in un dirupo lungo la via sterrata verso Monte Crocetta. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco, che su Twitter pubblicano anche una foto dei soccorsi. Altri quattro ragazzi sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e affidati alle cure mediche.

