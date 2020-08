Cuneo, auto in un dirupo: strage di giovani, anche un 11enne tra i 5 morti

Tragico incidente a Castelmagno, in provincia di Cuneo, dove poco dopo la mezzanotte cinque ragazzi hanno perso la vita precipitando con il fuoristrada in un dirupo lungo la via sterrata verso Monte Crocetta. Lo hanno riferito i Vigili del Fuoco, che su Twitter pubblicano anche una foto dei soccorsi. Altri quattro ragazzi sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e affidati alle cure mediche.

Le cinque vittime volevano vedere le stelle. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire ma secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Cuneo, il 24enne che si trovava alla guida del mezzo, avrebbe perso il controllo in discesa. Dopo essere precipitato nel dirupo, il fuoristrada avrebbe fatto un volo di 100 metri, ribaltandosi diverse volte. Delle nove persone a bordo, cinque sono morte: si tratta del conducente e di quattro minorenni di 17, 16, 14 e 11 anni. Gli altri quattro passeggeri sono rimasti feriti: due in modo grave, mentre gli altri due non sono in pericolo di vita.

Erano a bordo di un Land Rover Defender, i cinque giovani che hanno perso la vita nel Cuneese dopo l'incidente avvenuto nella notte a Castelmagno, in provincia di Cuneo. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura avrebbe potuto ospitare al massimo sei passeggeri mentre le cinque vittime si trovavano a bordo con altre quattro persone, per un totale di nove. Dalle prime informazioni, alcuni di loro erano in villeggiatura da amici che avevano la casa nei dintorni.

