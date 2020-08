Cuneo, a bordo di fuoristrada precipitato erano in 9 invece di 6

di mrc

Torino, 12 ago. (LaPresse) - Erano a bordo di un Land Rover Defender, i cinque giovani che hanno perso la vita nel Cuneese dopo l'incidente avvenuto nella notte a Castelmagno, in provincia di Cuneo. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura avrebbe potuto ospitare al massimo sei passeggeri mentre le cinque vittime si trovavano a bordo con altre quattro persone, per un totale di nove. Dalle prime informazioni, alcuni di loro erano in villeggiatura da amici che avevano la casa nei dintorni.

