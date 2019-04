Cucchi, Tedesco: Ho parlato per liberarmi di peso che non tenevo più

di alm/npf

Roma, 8 apr. (LaPresse) - "La lettura del capo di imputazione ha inciso sulla mia decisione di parlare: il pestaggio descritto corrispondeva a ciò che avevo visto, quando ho letto che quello e la caduta avevano determinato la morte di Cucchi ho riflettuto e non sono riuscito più a tenere dentro questo peso". Lo ha detto in aula Francesco Tedesco, il vicebrigadiere super teste e imputato nel procedimento in corso davanti alla prima Corte d'assise sulla morte di Stefano Cucchi.

(Segue).

