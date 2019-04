Cucchi, Tedesco: Chiedo scusa a famiglia Stefano e agenti coinvolti

di alm/npf

Roma, 8 apr. (LaPresse) - "Chiedo scusa alla famiglia Cucchi e agli agenti della polizia pentitenziaria imputati nel primo processo. Per me questi 9 anni di silenzio sono stati un muro insormontabile". Così in aula Francesco Tedesco, il militare super teste e imputato per omicidio preterintenzionale che ha accusato i colleghi coimputati nel procedimento sulla morte di Stefano Cucchi.

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata