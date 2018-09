Cucchi, sit in davanti al tribunale: nuova udienza per cinque carabinieri

Sit-in davanti al tribunale mentre si tiene presso la prima Corte d'Assise di Roma una nuova udienza del processo per la morte di Stefano Cucchi nel quale sono imputati cinque carabinieri. Alla manifestazione aderiscono il collettivo universitario Sapienza clandestina, la rete no bavaglio, la onlus Alterego, e l'associazione contro gli abusi in divisa, Acab. "Sappiamo chi è Stato. Con Stefano nel cuore, con il sangue agli occhi" lo slogan scritto su uno striscione dai promotori del sit in cui partecipano un centinaio di persone.

Sono cinque i carabinieri coinvolti nel processo sulla morte del geometra romano avvenuta nove anni fa: Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro, Francesco Tedesco, rispondono di omicidio preterintenzionale. Tedesco risponde anche di falso nella compilazione del verbale di arresto di Cucchi e calunnia insieme al maresciallo Roberto Mandolini, all'epoca dei fatti a capo della stazione Appia, dove venne eseguito l'arresto. Vincenzo Nicolardi, anche lui carabiniere, è accusato di calunnia con gli altri due, nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria che vennero accusati nel corso della prima inchiesta sul caso.

