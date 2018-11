Cucchi, l'infermiera in aula: "Mi disse che erano stati i carabinieri"

"Stefano Cucchi mi disse che qualcuno gli aveva menato e che erano stati i carabinieri". È il racconto di Silvia Porcelli, infermiera del reparto di medicina protetta dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, chiamata a testimoniare nel processo sulla morte del giovane che vede indagati cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale. "Quando dissi a Stefano che avrei dovuto chiamare gli agenti della polizia penitenziaria come testimoni di quello che diceva - aggiunge Porcelli, che ha ribadito quanto detto nel 2011, durante il primo processo sul caso Cucchi - lui, mentre uscivo dalla stanza, mi disse 'non chiamare nessuno, tanto non lo ripeto'".

Al processo sentita anche una intercettazione di Francesco Di Sano, depositata dal pm Guovanni Musarò: "Questi vogliono arrivare ai veritici. Pensano che hanno ammucciato (nascosto ndr) qualche cosa, ma ci posso entrare io carabinericchio di sette anni di servizio. Per me era un detenuto come tutti gli altri, io ho fatto più del mio dovere, e l'ho fatto in maniera impeccabile io ho eseguito un ordine in buona fede".

Mentre parla al telefono della nuova inchiesta con il cugino avvocato, Gabriele Di Sano, anche lui indagato, Di Sano aggiunge: "Per un motivo X hanno voluto cambiare l'annotazione, io questo non lo posso sapere, se volevano nascondere qualcosa, o perché era scritta male la mia annotazione o perché l'avevo scritto con i piedi...". "Loro mi dicevano non cambia nella sostanza perché è scomparso questo, i dolori al costato sono diventati dolori alle ossa", continua Di Sano parlando delle modifiche alla sua relazione sul caso Cucchi, che è il motivo per cui è indagato per falso.

L'inchiesta si arricchisce così di nuove prove e testimonianze. I giudici della prima Corte d'Assise di Roma hanno ammesso, come chiesto dal pm Musarò, una serie integrazioni che attraverso documenti, intercettazioni e testimonianze entreranno nel processo in cui tre degli imputati rispondono dell'omicidio preterintenzionale di Cucchi. Nuove intercettazioni e verbali di interrogatori vengono dunque acquisiti e davanti ai giudici comparirà come teste il capo della squadra mobile di Roma, Luigi Silipo, responsabile della nuova inchiesta partita dalle dichiarazioni del carabiniere Francesco Di Sano, finito sotto indagine insieme ad altre sei persone, cinque delle quali suoi colleghi e superiori.

In aula saranno sentiti anche Francesco Tedesco, il carabiniere che ha denunciato e accusato i colleghi coimputati nel processo, sua sorella Giuliana, Massimiliano Colombo, comandante della stazione Tor Sapienza indagato per falso ideologico nello secondo filone di inchiesta, e Gianluca Colicchio, il collega di Di Sano che ha evidenziato anomalie contenute in una relazione di servizio sull'arresto di Cucchi da lui preparata nel 2009.

Nel nuovo filone di indagine, legato ai depistaggio, sono indagate sette persone, sei delle quali appartenenti all'Arma: tra di loro Di Sano, Colombo, il tenente colonnello Francesco Cavallo all'epoca dei fatti capufficio del comando del Gruppo carabinieri Roma, il maggiore Luciano Soligo, ex comandante Talenti Montesacro, Tiziano Testarmata, e il maresciallo Roberto Mandolini, imputato per falso e calunnia nel processo in corso in Corte d'Assise.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata