Cucchi, il comandante generale dei carabinieri: "Spiraglio di luce: è ora di accertare tutte le cause"

"Forse adesso si è aperto uno spiraglio di luce: mi sembra che sia la prima volta che un militare di quelli presenti quella sera ha riferito la sua verità. Ovviamente questa verità dovrà passare al vaglio della corte e dell'autorità giudiziaria, ma sotto questo profilo , perché è ora che siano accertate tutte le cause, tutti i motivi e tutte le dinamiche di quanto successe quella sera". Così Giovanni Nistri, comandante generale dell'Arma dei carabinieri, intervistato dal direttore di Radio Capital Massimo Giannini sul caso Cucchi, dopo la svolta nel processo quando il pm Giovanni Musarò ha rivelato che Francesco Tedesco, uno dei cinque carabinieri alla sbarra, ha confermato il pestaggio e accusato i suoi colleghi in divisa.

Calci, pugni e schiaffi in "un'azione combinata" la notte del suo arresto. È la ricostruzione di quella terribile scena avvenuta la notte del 15 ottobre 2009 nella caserma dei carabinieri, nel quartiere Casilino di Roma, che ha segnato il destino di Stefano Cucchi.

"Ribadisco la nostra vicinanza umana e totale solidarietà alla famiglia Cucchi, che ha subito un lutto così grave in circostanze così particolari - ha continuato Nistri - Quando sarà definito tutto, l'Arma dei carabinieri sarà assolutamente lieta di ciò che emergerà, perché l'Arma dei carabinieri deve in ogni circostanza riaffermare la piena trasparenza delle proprie azioni". Non solo. "I tre militari sono stati sospesi dal servizio e se ritenuti colpevoli chiaramente si arriverà a conseguenze previste dalla legge che vanno fino alla rimozione, cioè non torneranno nell'Arma, come per i due carabinieri di Firenze", ha sottolineato Nistri. E sulla deposizione del carabiniere Tedesco, militare che ha riaperto uno squarcio di verità, ha aggiunto: "Ho provato quello che provano tutti i carabinieri che agiscono e hanno giurato fedeltà alla Costituzione. Se sei carabiniere devi avere assoluto rispetto delle leggi, della persona e della dignità umana, soprattutto delle persone sottoposte alla tua vigilanza. Il carabiniere ha il dovere morale, prima che giuridico, di dire subito la verità. Sono frasi molto crude che delineano uno scenario assolutamente inqualificabile".

Il comandante generale dell'Arma, ha poi precisato: "Lo Stato non può essere chiamato a rispondere come responsabile della irresponsabilità di alcuni. Non c'è nessuna ombra di dubbio sull'amarezza e tristezza presente nell'Arma dei carabinieri. Vorrei però ricordare che si tratta di accertamenti ancora in corso e di cui non siamo ancora al corrente. L'autorità giudiziaria non è tenuta a indicarci i singoli aspetti, che sono invece a conoscenza della stampa".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata