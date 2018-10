Cucchi, Trenta incontrerà Ilaria insieme al Comandante Nistri. Tedesco: "Voglio chiedere scusa"

L'appuntamento è fissato per mercoledì 17 alla sede del ministero della Difesa

Mercoledì 17 ottobre si svolgerà al ministero della Difesa un incontro tra il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, Ilaria Cucchi e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri. "L'incontro è stato fortemente voluto dal ministro Trenta e si svolgerà in sede al ministero", fanno sapere dalla Difesa. All'incontro sarà presente anche l'avvocato della famiglia Cucchi Fabio Anselmi.

"Il desiderio è quello di incontrarla e chiedere scusa". È l'appello nei confronti di Ilaria Cucchi da parte di Francesco Tedesco, attraverso il suo avvocato Eugenio Pini. Tedesco è il carabiniere che ha ammesso il pestaggio del geometra romano fermato per droga accusando i colleghi Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo.

Il Comandante Nistri aveva già espresso la sua vicinanza e solidarietà alla famiglia Cucchi. "Quando sarà definito tutto, - aveva dichiarato - l'Arma dei carabinieri sarà assolutamente lieta di ciò che emergerà, perché l'Arma dei carabinieri deve in ogni circostanza riaffermare la piena trasparenza delle proprie azioni". Ilaria a Domenica In aveva chiarito: "Non accuso l'Arma dei Carabinieri ma singole persone".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata