Cucchi, chiusa l'indagine sui depistaggi: otto carabinieri rischiano il processo

La procura di Roma ha chiuso l'indagine sui presunti depistaggi sul caso Cucchi. Otto carabinieri rischiano il processo: tra di loro il generale Alessandro Casarsa, all'epoca dei fatti a capo del gruppo Roma, e il colonnello Lorenzo Sabatino, ex capo del Nucleo operativo dei carabinieri della capitale.

Gli otto sono indagati a vario titolo di falso, omessa denuncia, calunnia e favoreggiamento.

L'indagine del pm Giovanni Musarò vede indagati anche Massimiliano Labriola Colombo, ex comandante della stazione di Tor Sapienza, Francesco Di Sano, che nella stessa stazione era in servizio quando morì Stefano Cucchi, Francesco Cavallo, all'epoca dei fatti capoufficio del comando del Gruppo carabinieri Roma, il maggiore Luciano Soligo, ex comandante della compagnia Talenti Montesacro, Tiziano Testarmata, all'epoca comandante della quarta sezione del nucleo investigativo, e il carabiniere Luca De Ciani.

L'inchiesta ruota attorno a due annotazioni sulla notte dell'arresto di Cucchi, modificate e redatte poco dopo la morte del geometra. Secondo il pm Giovanni Musarò partì da Casarsa la richiesta di modifica delle due annotazioni chieste sul caso, quando Cucchi era già morto, a Di Sano e a Gianluca Colicchio (quest'ultimo non indagato perché si rifiutò di firmare la versione modificata dell'annotazione).

Casarsa, in concorso con Di Sano, Massimiliano Labriola Colombo, Francesco Cavallo e Luciano Soligo, risponde di falso perché i cinque avrebbero ordinato le modifiche o attestato il falso nell'annotazione firmata da Di Sano e "datata 26 ottobre 2009, relativamente alle condizioni di salute di Stefano Cucchi".

