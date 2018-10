"Cucchi? Magari morisse..." L'audio shock del carabiniere

"Magari morisse, mortacci sua...". La frase shock, riferita a Stefano Cucchi e pronunciata presumibilmente da Vincenzo Nicolardi, uno dei carabinieri imputati nella nuova inchiesta sui falsi e i tentativi di depistaggio sulla morte del geometra romano, picchiato dopo essere stato arrestato per possesso di droga.

Nell'audio, depositato tra gli atti degli inchiesta, si sentono due carabinieri che parlano: "Mi ha chiamato Tor Sapienza - dice il capoturno della centrale operativa - Lì c'è un detenuto dell'Appia, non so quando ce lo avete portato se stanotte o se ieri. È detenuto in cella e all'ospedale non può andare per fatti suoi", si sente nell'audio. Il carabiniere risponde: "Magari morisse... mortacci sua. È da oggi pomeriggio che noi stiamo sbattendo con questo qua".

