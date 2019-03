Crotone, imprenditore ucciso in casa a colpi d'arma da fuoco

Un imprenditore di 67 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel pomeriggio a Crotone. L'omicidio è avvenuto verso le 16.30 a casa della vittima, Giuseppe Caterisano, in località Capo Bianco. Secondo la prima ricostruzione, il killer ha bussato alla sua porta, per poi aprire il fuoco non appena il 67enne si è affacciato all'ingresso. Sul caso indagano i carabinieri di Crotone. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti della squadra mobile della questura.



