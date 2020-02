Crollo viadotto, Toti: Inauguriamo oggi nuovo ponte A6 in tempi record

di mad

Milano, 21 feb. (LaPresse) - "Una bella giornata quella di oggi perché siamo a inaugurare il viadotto sull'A6, riaperto in tempi record, in 70 giorni, dopo il crollo avvenuto a novembre in seguito a una frana. Un grande lavoro che ha coinvolto 30 imprese e 40 persone al giorno in un cantiere che non si è mai fermato". Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria, Giovanni Toti.

