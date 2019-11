Crollo viadotto, Toti: Chiesto a Mit e Aspi caselli gratis e advisor terzo

di lrs

Milano, 26 nov. (LaPresse) - "Ho chiesto a Mit ed Autostrade la liberazione di tutti i caselli, ovvero l'apertura di tutti i caselli gratuiti di tutti le concessionarie della Liguria fino al termine dell'emergenza. Mi aspetto già dal pomeriggio di avere una risposta positiva sia dal Mit sia dalle concessionarie. Non è pensabile che i liguri paghino il pedaggio autostradale per delle strade, che sono di fatto obbligatorie se vogliono garantirci il diritto costituzionale alla mobilità". Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, dopo la seduta di Giunta straordinaria nella sede della Regione. "La seconda cosa che ho chiesto a Mit ed Autostrade è che le istituzioni locali possano avvalersi di un advisor tecnico nostro per conoscere qual è veramente la situazione da una voce terza", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata