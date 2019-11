Crollo viadotto, Bucci: Genova grande città, ci rimbocchiamo le maniche

di lrs

Milano, 26 nov. (LaPresse) - "La città ha risposto bene, anche i commenti delle persone sono molto positivi. Facciamo vedere ancora una volta che siamo una grande città, che ci rimbocchiamo le maniche". Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, dopo la seduta di Giunta straordinaria nella sede della Regione Liguria. "Sono state potenziate le linee importanti per raggiungere la metropolitana, dalla città ai punti chiave della metro, per far sì che ci possa essere l'afflusso in città senza utilizzare i mezzi propri. La polizia locale segue e determina tutte queste azioni", ha aggiunto.

