Crollo viadotto, Aspi a De Micheli: Soluzioni per riapertura A26

di mad

Milano, 26 nov. (LaPresse) - L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi è stato ricevuto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Nel corso dell'incontro, il vertice di Autostrade per l'Italia ha illustrato al ministro le modalità tecniche individuate per riaprire al traffico l'autostrada A26: nella notte è stata attivata una deviazione di carreggiata che consente lo scorrimento dei veicoli in entrambe le direzioni di marcia, senza percorrere i viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, dove sono in corso verifiche tecniche sulla base di un rigoroso principio di cautela.

(Segue).

