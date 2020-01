Crolla una palazzina a Catania: si cercano dispersi

Crolla in piena notte il pavimento di un'abitazione al pian terreno di una palazzina tra le vie Castromarino e del Plebiscito a Catania. L'appartamento non era abitato da anni, riferisce il proprietario. In via precauzionale sono state evacuate sette famiglie. Sul posto i vigili del fuoco, allertati da un residente. Continua il lavoro delle squadre USAR (Urban Search and Rescue) alla ricerca di eventuali dispersi tra le macerie.

