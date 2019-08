Croazia, 2 arresti per morte imprenditore Vinci

Roma, 15 ago. (LaPresse) - Due cittadini croati sono stati arrestati in relazione alla morte dell'imprenditore siciliano Eugenio Vinci, deceduto mentre si trovava insieme alla famiglia e alcuni amici in vacanza in Croazia. I due fermati hanno 23 e 27 anni e sono lo skipper e l'armatore dell'imbarcazione che il manager aveva affittato in Croazia.

