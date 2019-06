Cremona, bimba di 2 anni e mezzo uccisa: padre piantonato in ospedale

La madre della piccola, sotto choc, non era in casa al momento della tragedia. I carabinieri sono giunti sul posto chiamati dal personale del 118, che non ha potuto far nulla per la piccola

di Claudio Maddaloni

Dramma familiare a Cremona, dove sabato sera un ivoriano di 37 anni avrebbe ucciso la figlia di appena 2 anni e mezzo con una coltellata all'addome, prima di tentare di togliersi a sua volta la vita con lo stesso coltello. Questa la prima ricostruzione degli investigatori, che hanno fermato l'uomo, Jacob Kouao Danho, con l'accusa di omicidio. L'arrestato è piantonato in ospedale. Nella notte tra sabato e domenica è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e resta in prognosi riservata.

Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica della vicenda. Nella casa dove sono stati trovati la bimba e il padre non c'erano altre persone. La madre della piccola, sotto choc, non è ancora stata interrogata e gli investigatori aspettano di poterla sentire. I carabinieri sono giunti sul posto chiamati dal personale del 118, che non ha potuto far nulla per la piccola, già morta all'arrivo dei sanitari, mentre hanno soccorso l'uomo, che si era inferto coltellate all'addome nel tentativo di suicidarsi, e lo hanno portato all'ospedale Maggiore di Cremona. Da accertare soprattutto il movente che avrebbe spinto l'ivoriano a uccidere sua figlia.

Sul caso è intervenuta con una nota l'Unicef Italia, esprimendo "grande dolore per la morte della bambina, che rappresenta solo l'ultimo doloroso episodio che colpisce l'infanzia". "Proprio pochi giorni fa - afferma Francesco Samengo, presidente di Unicef Italia - avevo lanciato un appello ricordando come ogni giorno assistiamo a episodi drammatici che riguardano i nostri bambini: figli feriti o uccisi per mano dei genitori, bambine vittime di violenza, anche all'interno della scuola, discriminazioni nelle mense scolastiche e fenomeni crescenti di bullismo. L'Italia, mai come oggi, deve essere il terreno su cui ci impegneremo sempre di più come Unicef".

