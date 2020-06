Crema, operai trovano cadavere di un uomo con un proiettile in testa

di ect

Milano, 29 giu. (LaPresse) - Il cadavere di un uomo sui 30 anni è stato trovato verso le 7.40 a Crema, in via Don Primo Mazzolari, da un alcuni operai al momento dell'apertura dell'azienda Merico. La vittima, secondo quanto riferito dai soccorritori, presenta il foro di un proiettile in testa. Le generalità non sono note. Sul caso indagano i carabinieri.

