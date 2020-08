Crema, carabinieri: Ipotesi Uccisa per rifiuto avance

di ect

Milano, 22 ago. (LaPresse) - Sabrina Beccalli, la donna scomparsa a Ferragosto da Crema, potrebbe essere stata ammazzata per aver rifiutato delle avance. "E' una delle ipotesi. Abbiamo ragionevole certezza che sia stato compiuto un atto di violenza. Potrebbe essere stata uccisa per aver rifiutato delle avance", spiega a LaPresse Lorenzo Carlo Maria Repetto, comandante provinciale dei carabinieri di Crema. Al momento gli investigatori escludono la morte per overdose, anche se sarà necessario il ritrovamento del corpo e l'esame autoptico per chiarire le cause del decesso.

