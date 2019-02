Crea un asilo in casa, ma picchia e insulta i bimbi: arrestata 52enne a Siena

Aveva creato un asilo nido in casa, nel centro storico di Siena, dove ospitava bambini tra i 6 mesi e i 3 anni di età. Ma i piccoli ospiti venivano continuamente insultati e picchiati. Per questo una sedicente educatrice, una donna italiana di 52 anni, è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti dopo che le indagini, condotte dai carabinieri di Siena, hanno consentito di ricostruire "numerosi episodi consistenti in condotte violente, quali strattonamenti, percosse", anche con piccole lesioni procurate ai bimbi, "alimentazione coattiva attraverso pressioni sullo sterno o occlusione del naso per imporre l'apertura della bocca, urla continue e insulti".

La donna, che è risultata con precedenti penali specifici per maltrattamenti in famiglia, aveva organizzato nella sua ampia casa un 'nido domiciliare' che era frequentato da sei bambini, figli di famiglie agiate, che si potevano permettere di pagare rette di 600 euro mensili.

