Crac Banca Etruria, a processo il papà di Maria Elena Boschi

Notificata a quattordici ex dirigenti e consiglieri dell'ultimo cda di Banca Etruria la citazione a giudizio, per bancarotta colposa. Tra loro c'è Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena. Per la prima volta l'ex manager finisce a processo nell'ambito delle inchieste sul crac di Banca Etruria. Questo filone riguarda consulenze per dare un partner alla banca, ma tali, secondo la procura aretina, da causare la bancarotta.

Tra le consulenze contestate dalla procura ci sono i quattro milioni di incarichi affidati a grandi società e importanti studi legali. Secondo la procura i manager e dirigenti citati a giudizio non. avrebbero vigilato sulla redazione di consulenze che in procura ritengono in gran parte inutili e ripetitive.

Nell'ambito del filone principale dell'inchiesta, altre 25 persone (ex consiglieri di amministrazione, ex revisori ed ex dirigenti di Banca Etruria) sono a processo in rito ordinario, in corso davanti al tribunale di Arezzo. Tra questi non figurano l'altro ex presidente Giuseppe Fornasari e Luca Bronchi, già giudicati con il rito abbreviato e condannati per bancarotta fraudolenta a cinque anni. Nell'ambito del filone principale, anche Alfredo Berni è stato giudicato in abbreviato e condannato a due anni, mentre è stato condannato a un anno per bancarotta semplice l'ex membro del cda Rossano Soldini.

