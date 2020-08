Covid, Speranza: "Prime dosi del vaccino a fine 2020"

Informativa al Senato del ministro della Salute Roberto Speranza sull'emergenza Covid. "Nel prossimo Dpcm via libera a fiere e navi crociera" ha detto in aula a Palazzo Madama. "C'è un candidato vaccino, se dovesse superare tutte le prove, le prime dosi già entro la fine del 2020" ha aggiunto. Intanto sono stati desecretati e sono consultabili sul sito della fondazione Einaudi verbali del Cts alla base dei Dpcm del governo: già il 28 febbraio il Comitato suggeriva misure più restrittive per Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Dieci giorni dopo l'esecutivo adottò il lockdown.