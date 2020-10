Covid, bevono alcol in un locale aperto dopo le 24 nel torinese: sanzionato e chiuso il circolo

Chiuso un locale, sanzionato, nel torinese per il mancato rispetto delle norme previste dall'ultimp dpcm. I carabinieri di Torino si sono recati in un circolo di Moncalieri dove hanno rilevato diverse violazioni delle disposizioni anit-Covid: il locale era aperto al pubblico dopo mezzanotte, non era previsto il distanziamento, le persone bevevano alcolici oltre l'orario consentito e i tavoli erano occupati da otto persone (mentre il limite previsto è sei). Il locale è stato multato e chiuso temporaneamente.

