Covid-19, casi ancora in calo in Italia

(LaPresse) - Ancora in calo i contagi da coronavirus in Italia dopo il già netto ribasso di ieri. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 239 contro i 295 registrati ieri. Da considerare il numero non molto alto di tamponi: 43.269 circa 9 mila meno di ieri. In lieve aumento invece i decessi: sono 8 e sono tutti in Lombardia per un totale che raggiunge quota 35.154. Preoccupa invece la risalita dei positivi in Francia, oltre 1300 e in Spagna dove solo in Catalogna si sono registrati 1.444 casi nelle ultime 24 ore mentre Madrid è la città europea con la più alta mortalità per Covid-19.