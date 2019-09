Cosenza, smercio di farmaci oppioidi: 2360 prescrizioni illecite

di scp

Cosenza, 5 set. (LaPresse) - Il medico cosentino sospeso nell'ambito dell'operazione dei carabinieri di Cosenza e del gruppo Tutela della salute di Napoli che ha fatto emergere uno smercio di farmaci oppioidi ha effettuato, tra il 2015 e il 2019, ben 2360 prescrizioni illecite, per un totale di 4720 confezioni di ossicodone, ciascuna, 28 compresse aventi un dosaggio compreso tra 20 e 80 mg. Una condotta, quella del medico, caratterizzata da "una chiara consapevolezza dell'illiceità del proprio agire", sottolineano i carabinieri, come emerso nettamente da alcune conversazioni con i pazienti indagati, riportati nell'ordinanza del gip, in cui lo stesso afferma “Tu non hai titolo a prendere (ndr segue la denominazione del farmaco)”, o ancora, in un altro incontro, “Ma ti rendi conto che sono anni, che fate ste cose... Anni... No giorni...”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata