Cosenza, sgominata banda di spacciatori

(LaPresse) La polizia di Cosenza sta eseguendo un'ordinanza di misura cautelare a carico di 13 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei delitti di detenzione e cessione di cocaina, eroina e hashish ed estorsione. Le indagini dei poliziotti sono partite a seguito di una perquisizione effettuata nel quartiere popolare di via Popilia di Cosenza presso l'abitazione di un uomo, noto per avere precedenti specifici in materia di stupefacenti, durante la quale era stata eroina, oltre a materiale per il confezionamento della stessa e denaro contante. Una seconda indagine è stata avviata in seguito alla morte, per overdose, di una donna avvenuta a dicembre 2016 in via Rivocati. Il ritrovamento della stessa droga che aveva causato la morte della donna durante una perquisizione effettuata nei confronti di un uomo ha permesso l'avvio di un'altra indagine.