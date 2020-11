Cosenza, proteste contro la sanità locale: bloccata autostrada

Dopo le polemiche sui commissari alla Sanità in Calabria diversi manifestanti hanno tentato di bloccare l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Cosenza Sud. I dimostranti hanno provato a forzare il blocco delle forze dell'ordine, che hanno reagito con una carica, riportando la situazione alla normalità. La piattaforma della protesta chiede "un piano sanitario straordinario, reddito per chi è colpito dalla crisi, dimissioni del governo regionale e stop ai commissariamenti". Il neo commissario Giuseppe Zuccatelli, scelto dal Consiglio dei ministri dopo le dimissioni di Saverio Cotticelli, in un video che ha fatto il giro del web afferma: "Le mascherine non servono a un c... L'unica cosa che serve è la distanza.Per beccarti il virus, se io fossi positivo, sai cosa dovresti fare? Tu dovresti baciarmi per 15 minuti con la lingua". Zuccatelli si è difeso parlando di "affermazioni errate, estrapolate impropriamente da una conversazione privata, risalgono al primo periodo della diffusione del contagio".