Cosenza, prendono di mira invalido e gli bruciano casa: coinvolti anche 2 minori

di scp

Cosenza, 11 ago. (LaPresse) - A Castrovillari (CS), i militari del locale comando compagnia carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della Procura, nei confronti di tre soggetti, nonché, su disposizione del gip presso il Tribunale dei minorenni di Catanzaro, alla misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di due minori, poiché tutti ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di incendio e violazione di domicilio aggravata. Il 2 agosto è stato segnalato un incendio in un'abitazione in via Luigi Miraglia a Castrovillari, successivamente domato da una squadra di vigili del fuoco prontamente intervenuta. Gli accertamenti dei militari hanno appurato che l'incendio, che ha causato gravi danni alla struttura mettendo a rischio anche la pubblica incolumità, aveva in realtà natura dolosa. Le indagini hanno rivelato che l'immobile era stato dato alle fiamme dai soggetti destinatari delle misure cautelari, che erano entrati nello stabile e gli avevano dato fuoco, per poi allontanarsi velocemente a piedi dal posto. Tale azione era stata preceduta da alcune azioni di disturbo, senza alcuna palese motivazione, pochi minuti prima, in piena notte, nei confronti del titolare dell'immobile, che è poi emerso essere un invalido civile che aveva già in precedenza mostrato alcuni problemi di natura psichica. I ragazzi, approfittando della porta d'ingresso non perfettamente chiusa, erano entrati in casa e avevano bagnato con dell'acqua l'uomo, svegliandolo.

