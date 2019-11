Cosenza, Labrador veglia la tomba del proprietario per 10 giorni

"Questo cagnolino ha seguito il funerale del proprietario e non si è più mosso da qui. Ogni macchina che vede salta dentro, nella speranza che qualcuno lo porti via". Sono le parole di un ragazzo che ha ritrovato il labrador, un cucciolo femmina, a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, accanto alla tomba del suo padrone. "È una cagnolina dolcissima in cerca di famiglia e affetto - si legge nel post su Facebook della pagina Sos Quattro Zampe, un appello affinché qualcuno se ne prenda cura - Ogni macchina che vede ci salta dentro ma nessuno la porta via da lì". Sembra che il cucciolo si chiami Marlene e abbia due anni. I famigliari del defunto avrebbero promesso di tornare a recuperarla ma ciò non è mai accaduto: la speranza è di trovare presto una famiglia disposta ad accogliere l'animale.