Corruzione: indagato Palamara, ex presidente Anm

Luca Palamara indagato a Perugia per corruzione. L'inchiesta si inserisce nelle vicende sul rinnovo della carica di procuratore capo di Roma. "È un reato infamante, chiedo di essere interrogato", ha commentato il magistrato, ex presidente dell'ANM. L'indagine che coinvolge Palamara interesserebbe viaggi, regali e i rapporti di quest'ultimo con Fabrizio Centofanti, ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone, lobbista arrestato per frode fiscale, vicino agli ambienti del Pd e in affari con Piero Amara. Amara è l’avvocato travolto dall'inchiesta della Procura di Roma per il suo ruolo nelle sentenze 'aggiustate' della magistratura amministrativa.