Corruzione, 11 arresti in Calabria: anche sindaco Villa San Giovanni

Undici arresti a Reggio Calabria per corruzione. In manette è finito anche il sindaco del comune di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari. Le accuse, a vario titolo, sono corruzione, turbativa d’asta, falso in atto pubblico, truffa aggravata e peculato, e per una persona solamente anche concorso esterno in associazione mafiosa. Dalle indagini dei carabinieri, coordinati dalla Dda, è emerso come un gruppo economico privato, con la compiacenza del primo cittadino dello stretto, sarebbe riuscito ad ottenere illecitamente l’affidamento di un’area sulla quale poi è stata realizzata un’opera di interesse degli indagati.

