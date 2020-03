Corruzione, 11 arresti a Messina: anche funzionari pubblici

di ect

Milano, 3 mar. (LaPresse) - La polizia di Stato di Messina ha fatto scattare le manette per undici persone, ritenute a vario titolo responsabili di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e fittizia intestazione di beni. Quattordici, in totale, gli indagati, undici dei quali raggiunti da misure cautelari. Tra loro anche funzionari pubblici. È in corso di esecuzione il sequestro preventivo di beni e utilità economiche di una società commerciale.

