Coronavoirus, 45 persone ricoverate in terapia intensiva

di dab

Roma, 9 ago. (LaPresse) - Stando ai dati del bollettino della Protezione civile sull'andamento del contagio da coronavirus, attualmente sono 45 le persone ricoverate in terapia intensiva: 9 in Lombardia, 8 nel Lazio, 6 in Veneto, 5 in Sicilia, 4 in Emilia-Romagna, 3 in Friuli Venezia Giulia e Piemonte, 2 in Liguria e Campania, 1 in Toscana, Abruzzo e Calabria. I ricoverati con sintomi sono 763, mentre quelli in isolamento domiciliare 12.455.

