Coronaviurus, Cirio: Vera inaugurazione Ogr il giorno in cui lo chiuderemo

di ect

Milano, 18 apr. (LaPresse) - "Il momento inaugurale lo rimandiamo a quando chiuderemo e smantelleremo questo stesso ospedale. Allora sì che faremo una festa. Vorrà dire che quel giorno potremo inaugurare una nuova normalità di cui abbiamo tutti bisogno". Così il presidente di Regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione della fine dei lavori della nuova area sanitaria temporanea all'interno del complesso delle ex Officine grandi riparazioni di Torino, destinata a pazienti affetti da coronavirus di lieve e media entità. "Come ci ricorda la Costituzione, il valore della vita è il primo a dover essere tutelato", ha detto Cirio.

