Coronavirus, Zingaretti: Servirà cabina regia per tornare a normalità

di egr

Roma, 3 apr. (LaPresse) - "Servirà una cabina di regia per tornare alla normalità, che deve partire dall'evidenza di non commettere errori, osservando l'evoluzione del virus. Come Regione ci mettiamo a disposizione". Così il presidente della Regione Lazio e segretario Pd Nicola Zingaretti in video conferenza.

