Coronavirus, Zaia: Vo' è il posto più sano d'Italia

di mrc/scp

Torino, 16 mar. (LaPresse) - "Vo' è il posto più sano dell'Italia". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un punto stampa alla protezione civile di Marghera sul coronavirus. "È la prova provata - ha sottolineato - che il sistema dei tamponi funziona. Vo' ha avuto i primi due casi, abbiamo fatto 3mila tamponi e alla fine sono risultati 66 casi positivi di gente che non aveva niente a che fare con i primi due contagiati. I 66 li abbiamo isolati, per 14 giorni, e alla fine sono risultati 6 positivi. Chiusa la partita".

