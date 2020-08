Coronavirus, Zaia: Un positivo a Summer fest Cortina, chi c'era faccia tampone

Milano, 27 ago. (LaPresse) - Una persona che ha partecipato al Summer fest di Cortina lo scorso 20 agosto è risultato positivo al coronaviurs. Lo ha reso noto il governatore del Veneto, Luca Zaia.

"Hanno partecipato tre le 500 e le 600 persone", ha spiegato Zaia, invitanto chi era presente alla kermesse "di recarsi a un drive-in volante che facciamo allo Stadio del Ghiaccio di Cortina domani, 28 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, per fare il tampone in via prudenziale".

