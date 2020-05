Coronavirus, Zaia: Serve 'Schengen sanitario' per aiutare il turismo

di ect

Milano, 21 mag. (LaPresse) - "Speriamo che nel rispetto delle regole per la salute dei cittadini si vada verso uno 'Schengen sanitario', ovvero che, se è sostenibile, non ci sono più limiti ad esempio rispetto le quarantene. Il vero tema non è tanto arrivare in Italia o dall'Italia andare in qualche altro Paese, ma di non doversi necessariamente mettere in quarantena". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, nel consueto appuntamento sull'andamento dell'emergenza coronavirus.

