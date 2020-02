Coronavirus, Zaia: Salgono a 16 i casi, tuteliamo salute veneti

di bdr

Milano, 22 feb. (LaPresse) - Salgono a 16 i casi di pazienti contagiati dal coronavirus in Veneto. A dirlo a LaPresse è il governatore del Veneto Luca Zaia. "Ci sono 13 casi a Vò Euganeo, incluso il paziente che è morto ieri sera - spiega - uno a Mira e tre a Dolo, che sono operatori sanitari dell'ospedale locale". "Noi non siamo preoccupati - assicura - ma siamo sul pezzo per tutelare la salute dei veneti".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata