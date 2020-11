Coronavirus, Zaia: Restrizioni in Veneto? Non escludo ma sarebbe sconfitta

di mad

Milano, 9 nov. (LaPresse) - "Io non escludo mai la possibilità di prendere provvedimenti. Però rappresenta sempre una sconfitta rispetto al far rispettare le regole, e il provvedimento va a colpire indiscriminatamente, anche chi magari fa solo una passeggiata da solo". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa a chi gli chiedeva se non fosse il caso, per evitare gli assembramenti, di agire autonomamente sulle restrizioni come ha fatto l'Alto Adige.

