Coronavirus, Zaia prova in diretta test Covid fai da te

di lca

Milano, 16 nov. (LaPresse) - Il presidente del Veneto Luca Zaia ha provato in diretta il test Covid fai da te messo a punto dalla Regione e che è stato presentato in conferenza stampa. In pochi istanti, il test antigenico ha dato esito negativo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata