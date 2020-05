Coronavirus, Zaia: Proporrò riaprire tutto anche prima 18 maggio

di mad

Milano, 7 mag. (LaPresse) - "Sono pronto a far ripartire tutto anche prima del 18 maggio. Voglio proporre di poter aprire tutto. Ma sempre seguendo le indicazioni sanitarie. Però pensare che il capro espiatorio di questa partita siano parrucchieri, estetisti o negozi, decisamente no. Altri colleghi la pensano come me". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso della consueta conferenza stampa sull'emergenza coronavirus trasmessa su Facebook, sottolineando di volerlo proporre anche nella videoconferenza con gli altri governatori e il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

