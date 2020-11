Coronavirus, Zaia: Pronti per il peggio, ma cittadini collaborino

di mad

Milano, 9 nov. (LaPresse) - "La preoccupazione è tanta, siamo pronti per il peggio, anche con le tende della Protezione civile, ma senza la collaborazione dei cittadini non ce la faremo mai". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa, chiedendo a più riprese ai veneti, specialmente ai giovani, senso civico per evitare assembramenti e piazze piene di persone per l'aperitivo come accaduto nel fine settimana.

