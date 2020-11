Coronavirus, Zaia: Primi risultati da ordinanza

di lca

Milano, 16 nov. (LaPresse) - "Abbiamo già i primi risultati da un appello importante, di evitare assembramenti". Così il presidente del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa per presentare il test Covid fai da te sull'ultima ordinanza restrittiva. "I dati sono chiari, con un'incidenza del virus nel Paese al 17%, è importante agire: con l'ordinanza abbiamo preso il 65-70% del'obbiettivo. Siamo in ritardo: è vero che l'algoritmo è una roba strana, ma dei parametri ci vogliono", ha aggiunto.

