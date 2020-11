Coronavirus, Zaia: Prime due ore del mattino siano per spesa over 65

di mad

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "Nell'ordinanza raccomandiamo fortemente ai negozianti di riservare le prime due ore del mattino per la spesa di chi ha più di 65 anni, in modo che trovi i negozi e i supermercati meno affollati". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa.

