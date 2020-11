Coronavirus, Zaia: Pressione su ospedali e alcune persone irresponsabili

di mad

Milano, 9 nov. (LaPresse) - Attualmente in Veneto ci sono 15.111 persone in isolamento. I ricoverati sono 1.580, 113 più di ieri. Le terapie intensive sono 203, 10 più di ieri. I dimessi in Veneto a oggi sono 5.191. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa. Zaia ha sottolineato"Abbiamo dimesso 27 persone da ieri, quindi abbiamo un centinaio al giorno di letti nuovi occupati. Cresce la pressione sugli ospedali e sono imbarazzanti le foto di questo fine settimana di piazze strapiene, dove si vive come se non ci fosse un domani. Per colpa di pochi irresponsabili tutti rischiamo di rimetterci. Se dovessimo valutare la situazione ospedaliera il giallo per la nostra regione ci sta, se dovessimo valutare quello che avviene fuori, direi di no. Perché se si continua così, con 100 ricoveri in più al giorno, per il fine settimana avremo più di 2mila posti occupati".

